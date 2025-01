Bellizzi: la città vittima di una pantomima vergognosa, serve uno scatto di orgoglio

AVELLINO- “La reale vittima di questa pantomima cinematografica è Avellino, serve uno scatto di orgoglio”. E’ così che Antonio Bellizzi, consigliere comunale di opposizione a Piazza del Popolo, rilancia le ragioni per cui domani pomeriggio la città viene chiamata a partecipare ad un’assemblea pubblica al Circolo della Stampa organizzata dalle forze politiche e dalle associazioni che si riconoscono nell’area del centrosinistra: “Per Avellino”, Controvento, Sinistra Italiana e SiPuò.

“L’assemblea di domani- spiega Bellizzi- rappresenta una singolare opportunità per le forze di centrosinistra, ma, soprattutto per i cittadini avellinesi. Un’opportunità per far sentire la propria voce, per rizelarsi di fronte allo scempio a cui stiamo assistendo. Ci ritroviamo, dopo mesi dal palesarsi di scandali giudiziari ed elezioni amministrative, in balia della confusione più totale: un ex sindaco che tenta di tenere sotto scacco l’intera città che subisce inerme le conseguenze nefaste di una fantomatica “brama di potere” e di un preoccupante delirio di onnipotenza e una sindaca che, venendo meno alle responsabilità del proprio ruolo istituzionale, si blinda nel più imbarazzante e remissivo silenzio, quasi timorosa ed impaurita dal soggetto precedentemente citato”. Una vittima di tutta questa vicenda c’è: la città di Avellino: ” La reale vittima di tutta questa vergognosa pantomima cinematografica è la nostra Avellino, sempre più oppressa dagli interessi superficiali dei singoli e che invece, da troppo tempo ormai, grida disperata le proprie necessità. Quella di domani è l’occasione giusta per dare principio a quello scatto d’orgoglio che la nostra città necessita. Vi aspettiamo presso il circolo della stampa alle ore 18, perché Avellino merita un’amministrazione degna, merita di essere ascoltata, merita qualcosa di meglio di un paio di scenette patetiche interpretate sui social da chi, per l’ennesima volta, le manca inesorabilmente di rispetto”.