Bellizzi, il cordoglio del Prc irpino per la scomparsa di Luigi Urciuoli

“Il Prc irpino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Luigi Urciuoli, stimatissimo veterinario avellinese, che ha profuso grande impegno civico e politico per la sua terra, in particolare per la sua amata Bellizzi. Lo abbiamo incrociato più volte negli anni, dai tempi della lista il Paese, alla battaglia comune nel progetto “Per cambiare Avellino”, fino al suo approdo nei 5stelle e al suo ultimo progetto civico. Abbiamo sempre riscontrato la condivisione del bene comune e la lealtà del confronto. Anche quando i percorsi sono stati differenti non è mai mancata la stima e il rispetto reciproco, riconoscendoci il valore di una passione sincera. Alla famiglia e agli amici giunga il nostro sentito abbraccio”, così Costantino D’Argenio per il Prc Irpino.