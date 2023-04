Beccato con la droga e il taser a Contrada: 30enne nei guai. L’uomo, di Mercato San Severino, è stato fermato durante i servizi perlustrativi del territorio disposti dal comando provinciale dei carabinieri.

Ad un controllo dei militari della stazione di Forino, il 30enne non è apparso tranquillo. E’stato perciò perquisito e ritrovato in possesso di una dose di crack e di un taser, comunemente noto come “dissuasore elettrico”. Si tratta di un dispositivo capace di sviluppare scariche elettriche in grado di stordire ed immobilizzare una persona.

Il 30enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti. Droga e taser sottoposti a sequestro.