Beccati con marijuana e un coltello a serramanico: arrestati dalla Polizia

I poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), il 18 febbraio hanno tratto in arresto due uomini, un 23enne di Lioni e un 24enne di Sant’Angelo dei Lombardi , trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di un coltello a serramanico e di alcune tessere sanitarie utilizzate per fini illeciti.

In particolare, nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di P.S., durante la serata del 18 febbraio hanno proceduto al controllo, nel Comune di Lioni, di un’autovettura in sosta con a bordo quattro persone, sorprendendo uno degli occupanti mentre cedeva una bustina contenente nr. 6 dosi di sostanza, risultata poi essere marijuana, a un altro passeggero. La successiva perquisizione degli occupanti, estesa anche al veicolo, ha consentito di rinvenire una sostanza stupefacente del tipo marijuana, un coltello a serramanico e tre tessere sanitarie intestate a terze persone.

Dell’avvenuto arresto è stato dato avviso al P.M. di turno della Procura della Repubblica di Avellino che ha disposto la sottoposizione degli arrestati agli arresti domiciliari presso le rispettive residenze. Nella giornata di ieri 20 c.m., al termine dell’udienza tenutasi presso il Tribunale di Avellino, il G.I.P. ha convalidato l’arresto delle due persone, disponendone la remissione in libertà, in attesa di giudizio.

Le attività in questione, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, si inseriscono in un contesto investigativo più ampio diretto a recidere il radicamento del traffico di sostanze stupefacenti nel circondario irpino, anche attraverso la persecuzione della messa in vendita al dettaglio.