Beatriz Cárdenas espone al Museo-Pinacoteca di Arte Contemporanea di Teora

Nell’ambito delle “Mostre 2025” del “Museo – Pinacoteca di Arte Contemporanea di Teora”, a cura di Nicola Guarino e Maurizio Vitiello, sarà inaugurata sabato 30 agosto 2025, alle ore 17.30, la personale dell’artista, d’origine messicana, Beatriz Cárdenas “Colori del Folk Messicano”, che comprende dipinti e sculture di recentissima produzione.

Resterà aperta sino a domenica 14 settembre 2025, orario 17.30/20.00, esclusa domenica.

Beatriz Cárdenas è nata nella città di Saltillo in Messico ed è residente in provincia di Avellino, a Parolise.

Le opere di Beatriz Cárdenas risultano accattivanti per la presenza dei colori tipici del folk messicano inseriti e integrati nell’efficace dimensione del codice astratto-geometrico.

Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private, in vari musei italiani d’arte contemporanea come la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, Gardone Riviera – BS; Museo d’Arte Contemporanea “Limen Arte”, Vibo Valentia; “Museo delle Streghe”, Benevento; “Museo Cattedrale Consionna”, Loreto Aprutino – PE; “Museo-Pinacoteca di Arte Contemporanea”, Teora (AV); “Museo Comunale” di Praia a Mare – CS; “Museo d’Arte Contemporanea di Chiaravalle Centrale”, Palazzo Staglianò – CZ.