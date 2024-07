Beato Carlo Acutis, la teca realizzata da un irpino

È irpino il falegname che ha realizzato la teca per accogliere reliquia del beato Carlo Acutis. Vive a Castel del Lago Giovanni D’Avanzo l’artigiano che ha creato un angolo ligneo dove da oggi sono esposte le sacre reliquie del giovane morto in concetto di santità e prossimo a salire agli onori degli altari di Santa Romana Chiesa. La teca è ubicata in un angolo della Chiesa di Santa Generosa martire a Ponte nel beneventano. Alla cerimonia di accoglienza delle reliquie del beato Acutis e di benedizione della teca hanno presenziato le massime autorità civili politiche militari e religiose. Emozionato Giovanni D’Avanzo autore della sacra teca in legno. Il suo lavoro è stato apprezzato da tutti.