B&B e club privè sospesi per 10 giorni dal Questore

Il Questore di Avellino ha adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS (testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione di un Bed and Breakfast sito nel comune di Serino.

L’emanazione del provvedimento nasce nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici irpini svolta dalle forze dell’ordine per prevenire i fenomeni di criminalità, nel corso della quale i militari della locale stazione dei Carabinieri, appuravano la presenza nella struttura di due persone, già note alle Forze di Polizia, che da qualche giorno fruivano dell’ospitalità del B&B, senza però essere state registrate nel sistema alloggiati. All’interno della stanza veniva rinvenuta una ingente somma di denaro ed alcune dosi di sostanza stupefacente.

Analoga sospensione, per giorni 10, è stata adottata dal Questore, sempre ai sensi dell’art. 100 TULPS nei confronti di un club privè di Forino dove alcuni avventori con pregiudizi a carico avevano provocato una rissa. L’intervento dei militari dell’Arma appurava che nella lite erano rimasti coinvolti anche alcuni addetti alla sicurezza.

I successivi controlli effettuati all’interno del club, hanno poi fatto emergere ulteriori e rilevanti illeciti amministrativi; sulla scorta dei citati riscontri è stato emesso il provvedimento questorile di chiusura temporanea del locale.