Lavoro & Sindacato “Basta morti e infortuni sul lavoro”. Il grido d’allarme della Cgil Avellino 12 Maggio 2021

“In provincia di Avellino, tra ieri ed oggi si sono registrati due incidenti sul lavoro: uno sul cantiere Alta velocità Na/Ba; l’altro l’infortunio mortale a Guardia dei Lombardi. Un altro essere umano, un altro lavoratore, giovane, non rientrerà a casa dopo il lavoro”.

A dirlo Franco Fiordellisi, segrario irpino della Cgil. Il quale prosegue: “Nel primo trimestre di quest’anno in provincia di Avellino ci sono state circa 650 denunce di infortuni sul lavoro. Non è possibile. Non si può andare avanti così è arrivato il momento di agire, la politica di assuma le sue responsabilità. È urgente intervenire, l’incremento di infortuni e morti ci preoccupa moltissimo, e prima che si aprano i vari cantieri a fronte del PNRR con le risorse europee, dobbiamo potenziare le strutture, gli enti di controllo e prevenzione con delle assunzioni mirate”.

“Come Cgil Cisl Uil proprio stamane a livello nazionale abbiamo fatto una iniziativa per ribadire l’urgenza di intervenire adesso con piani mirati da parte del Governo e le Istituzioni. Serve un’azione sinergica per rilanciare la Prevenzione e Sicurezza nelle imprese, all’Asl chiediamo di ripristinare potenziare la struttura di ispezione e prevenzione e alla Regione Campania chiediamo di assumersi le loro responsabilità e agire nell’immediato con concreti investimenti nella prevenzione e tutela della salute”.

“Di fatti si deve attivare, immediatamente un piano assunzionale anche per l’Inail e l’Ispettorato del Lavoro per una diffusa e urgente ripresa delle ispezioni a tappeto in tutte le imprese. E con l’Inail e le imprese rilanciare un piano straordinario, formativo, aggiuntivo per tutte le lavoratrici e lavoratori”.

“Nei prossimi giorni sicuramente come sindacati Cgil Cisl Uil di Avellino ci mobiliteremo perché non è accettabile questa strage sul lavoro in un Paese civile che, nei drammi che lascia, è anche un costo insopportabile umanamente, socialmente ed anche economicamente”.