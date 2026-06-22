Basket Lioni premiata dalla FIP: arriva il Certificato di Qualità per l’attività Minibasket

Importante riconoscimento per l’Asd Basket Lioni. La società irpina ha ricevuto dalla Federazione Italiana Pallacanestro il Certificato di Qualità relativo all’attività Minibasket per la stagione sportiva 2025/2026.

L’iniziativa rientra nel programma promosso dal Settore Minibasket FIP, che ha inteso valorizzare il lavoro delle società sportive impegnate quotidianamente nella diffusione della cultura cestistica e nella promozione della pallacanestro tra i più giovani.

Attraverso una comunicazione ufficiale, la Federazione ha informato il sodalizio lionese del prestigioso riconoscimento ottenuto.

«La sua Società si è dimostrata virtuosa ed attenta nel rispettare le regole e le norme previste dal Settore Minibasket FIP e pertanto abbiamo il piacere di allegare il Certificato di Qualità attraverso il quale la FIP riconosce formalmente il livello raggiunto dalla Società attraverso l’attività Minibasket nell’anno sportivo 2025/2026», si legge nel messaggio inviato alla Basket Lioni.

Un attestato che certifica la qualità del percorso portato avanti dalla società, da anni punto di riferimento per la formazione sportiva dei giovani cestisti del territorio. Il riconoscimento premia non soltanto i risultati ottenuti sul campo, ma soprattutto l’attenzione riservata agli aspetti educativi, organizzativi e formativi che rappresentano i principi fondamentali del movimento Minibasket.

Per la Basket Lioni si tratta di un ulteriore traguardo che conferma il lavoro svolto da dirigenti, istruttori e collaboratori nella crescita del settore giovanile e nella diffusione dei valori dello sport tra le nuove generazioni.