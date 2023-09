“ Il nostro campionato inizia oggi, nonostante il ritardo e le tante vicissitudini, siamo

pronti a dar battaglia” . Con queste parole esordisce il patron dell’ASD Felice

Scandone, Marco Trasente, in occasione della presentazione del roster e dello staff

tecnico e dirigenziale della compagine biancoverde.

L’evento si è tenuto quest’oggi presso il “Giardino dello Sport” di Avellino, davanti ad

una folta platea di appassionati e tifosi.

Il numero uno del sodalizio irpino, oltre a rendere omaggio a tutte le persone accorse

all’incontro, ha voluto anche esprimere i suoi più sentiti ringraziamenti a tutti i suoi

collaboratori e a quanti gli saranno accanto nella nuova stagione sportiva ormai alle

porte.

A presenziare all’evento l’assessore allo sport del Comune Avellino, Geppino Giacobbe

che ha ribadito il suo legame affettivo alla Felice Scandone Basket, “squadra della

provincia che merita un grosso in bocca a lupo”.

Gli fa eco il delegato provinciale del Coni, Giuseppe Saviano, che ha voluto

complimentarsi con il neo presidente Trasente, per aver allestito uno staff fatto di

giovani e gente esperta che potrà fare di certo bene, senza mai dimenticare le radici

di un passato glorioso che tra l’altro ritornano anche nella grafica delle divise che gli

atleti indosseranno durante il campionato.

Da segnalare, sul retro della canotta biancoverde, all’altezza del collo, la presenza in

piccolo dei numeri di maglia ritirati: 5, 15 e 16 rispettivamente di Mimmo Bellizzi,

Gigetto Valentino e Vito Lepore, gente che ha fatto in passato grande questa società,

per far sì che siano sempre conservati nella memoria.

Uno sguardo al passato per proiettarsi, nel modo giusto e con il massimo impegno, al

futuro che sia ancora più ricco di successi per la Scandone Basket e per l’intera

provincia avellinese. Di seguito il roster della squadra 2023/2024 e lo staff tecnico

Francesco D’Offizi #3

Joaquin Sanchez #4

Giuseppe Scolpini #6

Andrea Bianco #7

Gianluca Mazzagatti #8

Luigi Cianci #13

Jacopo Soliani #17

Tommaso Pichi #23

Fabrizio Trapani #57

William Bassilekin #99

Coach: Antonino Sanfilippo

Ass. Coach: Luca Festa

Preparatore atletico: Giuseppe De Cunzo

Fisioterapista: Gennaro Capasso