“Barney Drunk”: fuori il nuovo singolo di Adolf, progetto made in Irpinia

Il singolo di Adolf, artista irpino di Montemiletto, “Barney Drunk” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Si tratta della terza canzone dell’album in produzione. Un brano totalmente anticonformista sia dal punto di vista musicale che del testo. L’autore irpino affronta un tema delicato pur restando fedele al suo modo di scrivere piacevolmente leggero.

Il mood della canzone è un rock elettronico con sfumature pop. Con una attenta riflessione si raccontano le storie che ruotano attorno all’alcool.

Durante le strofe vengono descritte varie vicende post sbronza, mettendo in evidenza una realtà che è parte integrante della società dei nostri giorni, divertente, ma che a volte può diventare degradante, soprattutto tra le nuove generazioni. Per qualcuno l’alcool sta diventando uno sfogo e una via di fuga dai problemi della vita.

Il ritornello cambia totalmente mood musicale ed il testo è pieno di spunti di riflessione sull’alcolismo ma trattati con stravagante ironia. Uno special inaspettato richiama un famosissimo classico italiano e termina con un chiaro riferimento al personaggio dei “Simpson”, “Barney Gumble”; che ha ispirato il titolo del singolo.

Il progetto musicale “Adolf” viene fondato da Adolfo Annecchiarico, Matteo Lionetti e Fioravante Cozzolino, dopo varie esperienze con formazioni diverse e spesso sconclusionate, nell’estate del 2021. Dopo un anno di produzione e 3 singoli già rilasciati, il trio ricerca altri musicisti per presentare finalmente live la propria musica.

Per rappresentare visivamente la canzone non c’era modo migliore che girare un videoclip durante una situazione reale, affine alla tematica affrontata, durante una serata tra amici.

I protagonisti del video sono Adolf, Fioravante Cozzolino, Regina Sacco, Matteo Lionetti, Gianna Petroccia e Arman Ahmed.

Il videoclip del nuovo brano “Barney Drunk” è stato pubblicato in contemporanea con la release del singolo, il 25 luglio 2022, è stato girato presso l’Open Space Cocktail Bar di Casapulla (CE) ed è fruibile sul canale YouTube “BU2B Recording Studio” che ha curato la produzione sia audio che video.