Bari-Avellino, parte la prevendita per i tifosi irpini

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Bari – Avellino che verrà disputata sabato 27 dicembre 2025 alle ore 19:30 e valevole per la 18^ giornata del campionato di serie B è partita la prevendita per il settore ospiti dello stadio “San Nicola” di Bari.
I ticket saranno acquistabili esclusivamente dai possessori di fidelity card, online e presso i punti vendita del circuito TicketOne.
I residenti in Provincia di Avellino potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti con divieto di vendita nei settori locali.
I biglietti avranno un costo di 20,00 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni.
La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 26 dicembre 2025.