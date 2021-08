Provincia Banzano di Montoro, in chiesa si registra il canto e la preghiera della novena di San Rocco dal Montpelier 13 Agosto 2021

L’associazione San Sebastiano Martire sede territoriale Valle delI’Irno prosegue il suo cammino per la diffusione del turismo religioso.

Il Presidente deIl’Associazione, Prof. Pompeo Perretta, autorizzato dal Parroco Adriano D’Amore e sotto la guida spirituale di Padre Saturno Redentorista e Musicista e direttore del coro Alfonsiano, domani sera presso la chiesa di San Rocco a Banzano registra il canto e la preghiera della novena di San Rocco dal Montpelier.

“L’iniziativa di registrare la novena di San Rocco – spiega il Maestro Perretta – scaturisce dalla necessità di conservare e tutelare la memoria storica di una antica tradizione di Banzano che vede nei fedeli del Santo di Montpelier cantare in chiesa la tradizionale novena e inno a San Rocco nel tempio del XV sec dove era presente l’antica confraternita dedicata a San Rocco e San Sebastiano.

Riprendere e registrare l’antico canto della novena per trasmettere alle giovani generazioni le musiche e testi Banzanesi rappresenta, per tanti aderenti di Banzano all’iniziativa, un valore aggiunto alle attività programmate e interessante per la tutela della memoria storica e antropologica locale”.

“Inserita nel progetto del Turismo Religioso – continua convinta la responsabile del Progetto Antonietta Sabatino – la registrazione dei canti e musiche della novena a San Rocco viene inserita nel prossimo convegno in programma a Settembre 2021 sul tema: “Turismo Religioso tra fede e tradizioni” evento di ampio rilievo storico e culturale al quale sarà invitato l’antropologo Prof. Apolito”.

Le riprese in Chiesa sono garantite dalla Televisione TELESPAZIO 1 di Montoro con il sostegno dei soci dell’Associatione San Sebastiano Martire della Valle dell’Irno e di Montoro che preferiscono sostenere questa valida proposta per tutelare la memoria storica Banzanese lontana dalle solite iniziative di carattere esteriore come fuochi pirotecnici e altre di folclore.

Lo scopo è anche quello di trasmettere agli alunni e studenti nelle scuole canti e musiche legati al culto di San Rocco e della tradizionale novena a supporto della devozione ricordando che chi canta, secondo Sant’Agostino, prega due volte.