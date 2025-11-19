Bandecchi: “Per colpa della Regione in Irpinia lo sport sopravvive, non vive. Cambierò tutto”

Il candidato alla presidenza della Regione accusa la politica: “Comuni senza campi, palazzetti chiusi e società sempre più in difficoltà. Da presidente interverrò subito”.

Sport in crisi in provincia di Avellino, Bandecchi punta sull’esperienza da imprenditore e presidente di calcio: “So cosa serve, ora basta immobilismo”.

Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con la sua Dimensione Bandecchi, interviene su un tema centrale per la provincia di Avellino: la carenza e l’abbandono degli impianti sportivi.

“Non solo la politica ha condannato la provincia all’isolamento: ha anche chiuso gli occhi mentre le attività sportive morivano per l’assenza di supporto, di investimenti e di manutenzioni. Ci sono strutture chiuse da anni, altre aperte ma non a norma. È un problema serio: per la salute dei cittadini, per i giovani che devono avere luoghi dove crescere e allenarsi, e per le società professionistiche che qui incontrano ostacoli invece di opportunità.”

Come candidato alla Regionr, Bandecchi rilancia la sua esperienza diretta di presidente e imprenditore dello sport, maturata anche alla guida della Ternana Calcio.

“A differenza di Fico o Cirielli, non devo farmi spiegare da nessuno quali sono i problemi di chi gestisce una società sportiva. So esattamente cosa vuol dire garantire una struttura funzionante, so che senza impianti adeguati non c’è futuro né per i giovani né per le società. Per troppi anni qui sono arrivate solo promesse: e intanto gli impianti hanno chiuso, si sono degradati, sono diventati inutilizzabili.”

Il candidato di Dimensione Bandecchi assume un impegno netto: “Da presidente della Regione non perderò tempo. Gli impianti sportivi vanno rimessi in funzione, uno per uno. Non esiste che un comune resti senza una struttura minima, e non è accettabile che le squadre di categoria debbano affrontare problemi con gli impianti, come è accaduto all’Avellino Calcio con le criticità del Partenio-Lombardi. Serve una gestione seria e soprattutto rapidità nelle decisioni. È ciò che faccio ogni giorno nelle mie aziende: le cose funzionano quando si interviene, non quando si parla. Così farò con Dimensione Bandecchi”