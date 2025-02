Banca dati dell’Anagrafe accessibile ai Carabinieri: c’e’ il via libera della Commissione straordinaria

QUINDICI- La banca dati dell’Anagrafe accessibile ai Carabinieri della locale Stazione. La decisione della Commissione Straordinaria alla guida del Comune del Vallo di Lauro guidata dal viceprefetto Vicario Vincenzo Lubrano, che ha approvato la stipula di una convenzione con i Carabinieri che consentirà ai militari dell’Arma di accedere per via telematica alla banca dati anagrafica comunale, qualora sia necessario allo svolgimento di indagini e accertamenti. I Carabinieri potranno effettuare interrogazioni singole o cumulative sui dati di residenza e posizione individuale e familiare dei cittadini e potranno stampare le informazioni ottenute dal sistema informatico. La decisione della Commissione Straordinaria a riscontro della richiesta formulata dalla Stazione dei Carabinieri di Quindici. Nella delibera della Commissione Straordinaria si legge infatti che “Dato atto che ľ’avvallo all’autorizzazione richiesta contribuirebbe, inoltre, a snellire l’attività dell’ufficio anagrafe oltre a velocizzare lo svolgimento delle attività di Polizia Giudiziaria – che assumono frequentemente il carattere dell’urgenza; Valutato opportuno accogliere tale richiesta nell’attesa che il suddetto Comando possa definire una convenzione direttamente con il Ministero dell’Interno titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati nazionali istituite e in via implementazione (prima fra tutte I’Anagrafe Nazionale della

Popolazione Residente “ANPR”, đicu allat. 62 del Codice dell’A Amministrazione Digitale)”.