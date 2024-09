Bambino chiama i Carabinieri dopo aver visto il papà picchiare la madre: uomo arrestato

I Carabinieri della Stazione di Telese Terme, nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto uncittadino extracomunitario residente in valle telesina, per maltrattamenti compiuti nei confronti della moglie anch’essa originaria dello stesso paese. A chiamare i Carabinieri uno dei figli minori della coppia che, alla vista della scena, ha chiesto aiuto. Ai militari intervenuti la donna, con non poche difficoltà, riferiva di essere stata picchiata, insultata e minacciata perché aveva deciso autonomamente di regalare un telefono cellulare alla figlia minorenne. Analoghi comportamenti vessatori si ripetevano da tempo, anche alla presenza dei figli minori. Raccolta la denuncia della donna e sentiti i bambini in modalità protetta è emerso un quadro indiziario chiaro nei confronti dell’uomo, tale da determinarne l’arresto e la successiva associazione presso la Casa Circondariale di Benevento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Fondamentale la segnalazione da parte del bambino che si è rivolto con fiducia ai Carabinieri per chiedere aiuto. La persona in stato di arresto è, allo stato attuale, indagata e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.