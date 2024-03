Bambino di 10 mesi cade dalle scale: trasferito in eliambulanza

Una caduta accidentale dalle scale, la corsa al Pronto soccorso dell’Ospedale di Ariano e poi il trasferimento al Santobono di Napoli in eliambulanza. Ore drammatiche ieri sera per una famiglia di Montecalvo Irpino e per il loro piccolo di soli 10 mesi.

I soccorsi sono stati rapidissimi grazie ad una staffetta del 118 tra l’ambulanza con autista e soccorritore partita dal punto Stie di Montecalvo poi raggiunta da un secondo equipaggio da Ariano Irpino con medico a bordo.

All’ospedale Frangipane il bambino che ha riportato un trauma facciale, è stato sottoposto a tutte le cure necessarie; la tac sembra aver escluso conseguenze più gravi.

Disposto in ogni caso, a scopo precauzionale, il trasferimento del bambino in una struttura pediatrica quale è il Santobono Pausilipon.

A coordinare e garantire atterraggio e decollo dell’eliambulanza in sicurezza, i Vigili del fuoco di Grottaminarda e gli Agenti del Commissariato di Ariano.