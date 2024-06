Montoro – E se gli avellinesi hanno preferito andare al mare invece che ai seggi, i montoresi sembra abbiano fatto altrettanto. Alle ore 12 a Montoro ha votato solo il 12,34 per cento degli aventi diritto. Al primo turno alle 12 aveva votato il 25,89 per cento.

Anche in questo caso l’auspicio è che vi sia una ripresa in serata e domani per scegliere il nuovo Sindaco di Montoro tra Salvatore Antonio Carratù e l’uscente Girolamo Giaquinto.