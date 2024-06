Ballottaggio, De Luca: “In bocca al lupo, non fate previsioni che portate seccia”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, al termine della mattinata di presentazione dei cento nuovi bus all’Autostazione di via Fariello insieme al taglio del nastro degli uffici Aci, ha glissato con il solito sarcasmo sulla questione ballottaggio ad Avellino.

Alla domanda sull’appuntamento di lunedì, infatti, De Luca si è limitato ad un laconico: in bocca al lupo, non fate previsioni che portate seccia. Una classica attenzione per la scaramanzia quella del Governatore. Questa mattina però all’Autostazione erano presenti tutti i maggiori esponenti del Partito Democratico cittadino e provinciale e della coalizione di centrosinistra. A partire dal candidato sindaco Antonio Gengaro, il consigliere regionale Maurizio Petracca, l’ex consigliere regionale Rosa D’Amelio, il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, il consigliere regionale Vincenzo Alaia, il presidente del Parco del Partenio Francesco Iovino e altri amministratori del territorio. Oltre ai vertici dei trasporti in Canpania, c’era anche l’amministratore di Eav Umberto De Gregorio.