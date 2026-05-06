Baiano, sorpreso a cedere hashish nascosto nella cialda del caffè: arrestato

BAIANO- Continua incessante l’azione di prevenzione e repressione nel contrasto alle attività illecite legate all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.In tale contesto, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 42enne di Avella, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo è stato bloccato mentre tentava di cedere circa 3 grammi di hashish. Nel tentativo di eludere il controllo, si è disfatto di una bustina, originariamente contenente una cialda di caffè, che i militari hanno prontamente recuperato, accertando che al suo interno vi era lo stupefacente.Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.Il 42enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della legalità