Baiano, incidente nei pressi del casello autostradale A16. Due feriti

All’incrocio per via Calabricita, nei pressi dell’uscita del casello autostradale A16 di Baiano, ieri pomeriggio si è verificato un incidente che ha coinvolto due autovetture e una moto. Due i feriti, le cui condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenute due autoambulanze per le cure del caso e i Carabinieri della Compagnia di Baiano per stabilire le cause che hanno provocato l’incidente.