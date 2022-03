Baiano, fornaio regala ogni mattina il pane a domicilio alle famiglie bisognose

Vincenzo Ponte è un panificatore di Baiano che ogni mattina con il suo furgone regala delle buste con pane e panini consegnandole direttamente a casa delle famiglie bisognose. Prima di fare le normali consegne si ferma all’alba davanti ai cancelli delle abitazioni di chi non può permettersi di fare la spesa e lascia un sacchetto pieno di bontà ad ognuno di loro.

Vincenzo è soprannominato “l’angelo del pane” ed effettivamente nel baianese, ma anche nei dintorni di Monteforte ed Avellino, ogni mattina accade un piccolo miracolo al suo passaggio: davanti a tanti cancelli o davanti a dei portoni spuntano sacchetti con pane, panini e biscotti verso le 5 del mattino. Al risveglio tante persone bisognose trovano un regalo gradito.

Vincenzo , titolare del panificio Ponte di Baiano, è un panificatore con una forte vocazione per il sociale, che da anni si sveglia di notte per cuocere e preparare tonnellate di pane da vendere a supermercati e negozi. Ma il suo primo pensiero ogni mattina, è per quelle persone che non possono nemmeno mettere un pasto a tavola: “Mi fa male pensare che ci siano persone che vivono disagi, un po’ di pane non si nega a nessuno. Il mio è un piccolo gesto spontaneo ma spero che tanti altri imprenditori possano aiutare chi ha bisogno, bastano piccoli gesti simili e si formerà una grande rete di solidarietà”.

Insomma Vincenzo è davvero “buono come il pane” che prepara, e non è stato facile convincerlo a farsi intervistare perché voleva rimanere nell’anonimato ma gesti belli come il suo non possono passare inosservati e sono di esempio per tutti in un periodo segnato dai problemi del Covid, della guerra e dell’aumento dei prezzi.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza

Ecco il video: