Baianese, scoperti dai Carabinieri con cocaina e hashish: patteggiato la condanna

BAIANESE- Hanno patteggiato una condanna ad un anno e otto mesi con pena sospesa e la restituzione dei contanti sequestrati i due giovani che nell’agosto scorso erano stati denunciati per detenzione ai fini dello spaccio dai Carabinieri della Compagnia di Baiano. Nel corso di un controllo, a Sperone, i Carabinieri della Stazione di Avella avevano denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino i due giovani di 21 e 19 anni, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, i militari dell’Arma avevano rinvenuto circa 20 palline di cocaina e 25gr. di hashish. La difesa, rappresentata dall’avvocato Antonio Falconieri, ha ottenuto una derubricazione delle accuse a spaccio di lieve entità e ha concordato un patteggiamento.