Bagnoli Irpino, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: questo è emerso all’esito di un controllo effettuato dai carabinieri presso un cantiere edile di Bagnoli Irpino.

Prosegue, dunque, l’azione dei militari del comando provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati in controlli tesi a garantire sicurezza e rispetto della legalità anche sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso scenari di incidenti che il più delle volte risultano conseguenza dell’inosservanza di normative e procedure di sicurezza.

Nello specifico, a seguito dell’accertamento eseguito dai carabinieri della stazione di Bagnoli Irpino, che hanno operato unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, sono state rilevate alcune violazioni: in particolare per non aver assicurato nel cantiere la viabilità in sicurezza delle persone.

Il titolare dell’impresa è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Impartite altresì prescrizioni con ammende per circa 6mila euro.