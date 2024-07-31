Bagnoli, il vice sindaco Grazia Maria Lepore rassegna le dimissioni

Con un pizzico di amarezza e di rammarico, a seguito di una profonda riflessione, dettata da ragioni di opportunità e di responsabilità, sono giunta alla decisione di rassegnare le mie dimissioni dalla carica di Assessore e Vice Sindaco, per le motivazioni che ho esposto nella nota trasmessa al Sindaco, che di seguito pubblico, per condividerle con la cittadinanza.
Continuerò questa attività amministrativa nella veste di Consigliere Comunale, a supporto dei miei compagni di squadra.
Ai miei elettori e non, a chi mi ha sempre sostenuto, a chi mi ha voluto al suo fianco, vorrei dire che io continuerò ad esserci.
𝘊𝘢𝘳𝘰 𝘍𝘪𝘭𝘪𝘱𝘱𝘰,
𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘳𝘪𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢, 𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳𝘵𝘢.
𝘌̀ 𝘤𝘰𝘯 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘷𝘰 𝘳𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘪 𝘈𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘦 𝘝𝘪𝘤𝘦𝘚𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰, 𝘥𝘢 𝘵𝘦 𝘰𝘳𝘨𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘥𝘢𝘵𝘰𝘮𝘪 𝘢 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦𝘭𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝟤𝟢𝟤𝟣.
𝘊𝘢𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘰 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰, 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘥 𝘰𝘨𝘨𝘪, 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰, 𝘭𝘦𝘢𝘭𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀.
𝘛𝘪 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘧𝘢, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘮𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘶𝘵𝘰 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭 𝘵𝘶𝘰 𝘧𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢, 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝟤𝟢𝟣𝟦-𝟤𝟢𝟣𝟪. 𝘍𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰.
𝘛𝘦𝘯𝘨𝘰 𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘪𝘴𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘦 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘢 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘦 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘰𝘭𝘵𝘰𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯’𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦𝘧𝘧𝘪𝘤𝘢𝘤𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢.
𝘓’𝘪𝘯𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘯𝘵𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘮𝘰 𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘰 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘰𝘳𝘢, 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢̀, 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘶𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘰 𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪, 𝘯𝘰𝘯 𝘳𝘪𝘶𝘴𝘤𝘪𝘳𝘦𝘪 𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘷𝘰𝘳𝘳𝘦𝘪.
𝘚𝘢𝘪 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘵𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢, 𝘩𝘰 𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘭’𝘪𝘯𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘥𝘢𝘵𝘰𝘮𝘪, 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰, 𝘮𝘢 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘰 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘥 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘮𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘵𝘢 𝘦𝘵𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘴𝘢, 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢𝘵𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘉𝘢𝘨𝘯𝘰𝘭𝘦𝘴𝘦.
𝘗𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘰, 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘨𝘰 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘦 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘴𝘰 𝘳𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘪 𝘈𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘦, 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘢𝘤𝘲𝘶𝘪𝘴𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢, 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘷𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘢 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢.
𝘊𝘰𝘭𝘨𝘰 𝘭’𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘦 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘪 𝘵𝘶𝘰𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪, 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘯𝘥𝘰𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘮𝘪 𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘭’𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯’𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘢𝘭 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘶𝘮𝘢𝘯𝘰 𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘰, 𝘳𝘪𝘤𝘤𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘥𝘥𝘪𝘴𝘧𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪.
𝘗𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦, 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳𝘰̀ 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘵𝘶𝘰 𝘧𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘯𝘤𝘩𝘦́ 𝘵𝘶 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢.
𝘙𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘨𝘩𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘎𝘪𝘶𝘯𝘵𝘢 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘔𝘦𝘯𝘨𝘰, 𝘙𝘰𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘦 𝘈𝘭𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘴𝘰 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘵𝘦 𝘦𝘥 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢, 𝘤𝘰𝘯 𝘭’𝘶𝘯𝘪𝘤𝘰 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀, 𝘥𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘦 𝘢𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘪 𝘦𝘥 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘪.
𝘝𝘰𝘳𝘳𝘢𝘪 𝘦𝘴𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘪 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘪, 𝘢𝘭 𝘚𝘦𝘨𝘳𝘦𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘢𝘪 𝘋𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘢𝘪 𝘥𝘪𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪, 𝘤𝘰𝘯 𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘩𝘰 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀.
𝘝𝘰𝘳𝘳𝘢𝘪 𝘦𝘴𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘰𝘱𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘳𝘪𝘷𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘢𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘪𝘤𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘢𝘶𝘴𝘱𝘪𝘤𝘰 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰.
𝘊𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘴𝘱𝘦𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘵𝘶𝘦 𝘢𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘦 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘴𝘰𝘥𝘥𝘪𝘴𝘧𝘢𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀, 𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘰 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘶𝘯 𝘣𝘶𝘰𝘯 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘗𝘢𝘦𝘴𝘦.
𝘝𝘰𝘳𝘳𝘢𝘪 𝘤𝘰𝘳𝘵𝘦𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘴𝘦𝘥𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘨𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦.