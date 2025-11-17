Bagno di folla per Conte e Gubitosa: “Dalla Campania avviso di sfratto al Governo Meloni”

Una sala gremitissima in ogni ordine di posti quella dell’Hotel De La Ville di Avellino, che in serata ha accolto il presidente del M5S Giuseppe Conte e il vicepresidente Michele Gubitosa. Un appuntamento di coalizione che ha visto la presenza anche del segretario regionale del Pd, Piero De Luca, e della co-portavoce nazionale di Europa Verde, Fiorella Zabatta, in rappresentanza di AVS. In platea non solo tantissimi sostenitori, ma anche i candidati al Consiglio regionale, rappresentanti di tutte le liste e le sigle del fronte progressista, sindaci, amministratori ed ex amministratori irpini.

Ad aprire la serata è stato Gubitosa, che non ha risparmiato critiche al governo: “Dalla Campania partirà un avviso di sfratto al governo Meloni”, ha esordito tra gli applausi, denunciando i tagli dell’esecutivo nazionale: “Il governo taglia soldi alla nostra regione e alla nostra provincia con la scusa dei conti in ordine – tuona il deputato irpino – basti pensare a quello che succede con il Pronto Soccorso del Moscati, che è al collasso e non ci sono posti letto. Noi non crediamo alle fake news del governo e questa sera siamo tutti uniti per battere la destra in Regione Campania. Tra qualche settimana avremo Roberto Fico presidente della Regione e la Campania avrà un’anima del Movimento 5 Stelle.”

Le ultime proposte del centrodestra, dal condono alle pensioni minime, hanno acceso il dibattito regionale. Anche su questo Gubitosa è stato netto: “Io penso che ai cittadini sia ormai chiaro che queste sono soltanto carte giocate all’ultimo minuto: stanno tentando, a loro dire, di ribaltare un risultato che appare già scontato. Io, al posto del governo, invece di mettersi a fare i saltelli, mi concentrerei sul fatto che in Italia ci sono circa sei milioni di persone a rischio povertà e che il 9% dei cittadini in povertà assoluta possiede un contratto full-time. Io mi preoccuperei più di questo che di saltare e festeggiare. A noi non servono assi della manica, noi guardiamo in faccia i cittadini e diciamo le cose come stanno. Per questa regione possiamo fare tanto, faremo tanto, e quindi dobbiamo solo lavorare.”