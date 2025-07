Avvocatura in lutto per la scomparsa del penalista Michele D’Agnese

MONTEMARANO- La notizia più triste e’ arrivata nei giorni in cui l’attività giudiziaria è ormai sospesa per la pausa estiva. Ma l’Avvocatura irpina è in lutto dopo che anche nel capoluogo si e’ appreso della scomparsa dell’avvocato Michele D’Agnese, 48 anni, papa’ e professionista molto apprezzato nel foro irpino. Sempre allegro e sempre pronto alla battuta. La sua passione per la professione e per la sua terra, Montemarano, dove era anche consigliere comunale. D’Agnese era un professionista che non faceva mancare mai anche la sua ironia e cordialità nei rapporti. Dopo aver combattuto per anni la sua battaglia contro un male terribile, il suo cuore la scorsa notte si è arreso. Spezzando quello di familiari, colleghi e amici che gli erano stati vicini in questa lunga battaglia. L’ultimo saluto domani alle diciassette a Montemarano.