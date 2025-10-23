Avvocati, l’irpino Famiglietti confermato tra i 55 componenti dell’Organismo Congressuale Forense

AVELLINO- Il consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino Antonio Famiglietti eletto nell’ Organismo Congressuale Forense. Famiglietti sarà uno dei 55 componenti dell’Organismo Congressuale Forense (OCF) per il triennio 2025-2028.

L’OCF è l’organo di rappresentanza politica che darà attuazione alle delibere congressuali. Per il consigliere Famiglietti ci sono stati 38 voti dai delegati all’assemblea. Lo stesso Famiglietti ha voluto esprimere pubblicamente “il motivo di grande gioia e profondo onore essere stato riconfermato quale componente dell’Organismo Congressuale Forense per il Distretto di Napoli. Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai delegati del Foro di Avellino, con particolare riconoscenza al Presidente Fabio Benigni ed al Segretario Francesco Castellano per il loro grande supporto, nonché a tutti i colleghi del Distretto di Napoli che hanno voluto accordarmi nuovamente la loro fiducia e il loro sostegno. Un sincero ringraziamento va inoltre al Vicepresidente Roberto Fabiano ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino per avermi accompagnato e sostenuto nel raggiungimento di questo nuovo importante traguardo”.