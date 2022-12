Avvocati Avellino, Fabio Benigni si ricandida alla presidenza

Si riporta la nota dell’avvocato Fabio Benigni.

L’ affetto e la considerazione dei Colleghi, unitamente alla consapevolezza delle tante criticità che riguardano la nostra professione, sono stati determinanti nella scelta di riproporre la mia candidatura alla Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Avellino.

L’ esperienza passata nel ruolo apicale dell’Ordine forense irpino ha rappresentato per me un periodo caratterizzato da tante responsabilità sotto il profilo istituzionale e da emozioni profonde sotto il profilo umano.

L’ interazione continua e quotidiana con la realtà forense irpina ha costituito per me lo stimolo necessario per assumere, successivamente, la delicata funzione di Commissario Straordinario dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, incarico che volge al termine.

Con la speranza di poter contare ancora sul Vostro sostegno in occasione delle prossime elezioni forensi per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino (26, 27 e 28 gennaio 2023 ore 9:00-15:00), Vi ringrazio e vi saluto con la stima e l’affetto di sempre.