Avviso ai naviganti, si “spegne” il sito del Comune di Avellino. Black out momentaneo per gli utenti che avessero la necessità di spulciare atti e documenti prodotti dalla giunta e dagli uffici di piazza del Popolo. La società “Engie Servizi Spa” ha comunicato all’ente l’interruzione dell’energia elettrica per il giorno 26 marzo. Di conseguenza i server del palazzo saranno spenti.

Per questo motivo il sito istituzionale del Comune di Avellino non sarà attivo dal pomeriggio di sabato 25 marzo fino alla domenica.

La momentanea sospensione non sarà dunque imputabile all’ente, ma all’interruzione dell’energia elettrica per un tempo superiore a quello che il gruppo di continuità dell’ente possa supportare.