Avionica ritrova casa a Via Colombo: domani l’inaugurazione

Avionica ritrova una casa in Via Colombo, 16 dove inaugura domani 26 Marzo alle 17:30 un Circolo Arci. Alle 11:00 si terrà presso la nuova sede una conferenza stampa per annunciare l’apertura, gli obiettivi dell’associazione e mostrare i locali alla stampa.

“Siamo riusciti a ripartire grazie al supporto di tante e tanti che ci hanno sostenuto in questi mesi.” – dichiara Luca Cioffi, presidente di Avionica APS – “L’obiettivo è di aprire uno spazio di socialità, di cultura, di condivisione, di mutualismo. Una casa per chi voglia fare arte o sociale, per chi ha voglia di incontrarsi e far nascere idee, per chi vuole trascorrere il proprio tempo in uno spazio sociale e non di consumo. Vogliamo contaminare e contaminarci, leggendo i bisogni della città, attivando servizi di mutualismo, costruendo momenti di confronto e di dibattito.”