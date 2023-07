Avellino, tutto pronto per la “grande notte del commercio”: il programma

La “Grande notte del commercio” nasce sotto i buoni auspici di una partecipazione che si preannuncia straordinaria. Decine di attività commerciali hanno già risposto formalmente alla call to action dell’Assessorato al Turismo, guidato da Laura Nargi. I grandi marchi del franchising e le tante attività di vicinato della piccola e media distribuzione hanno sposato il progetto e domani terranno la saracinesca alzata fino a mezzanotte.

IL PROGRAMMA

Tutto il centro cittadino è stato attivamente coinvolto. Corso Vittorio Emanuele ospiterà spettacoli itineranti, artisti di strada e vari momenti musicali. A partire dalle 20, largo ai trampolieri, mentre una ragazza immersa in una grande sfera trasparente proverà a farsi largo tra la curiosità generale. Dalle 21 alle 23, ecco agli artisti di strada che, illuminati da led ed indumenti fluorescenti, intratterranno grandi e piccini. E poi l’emozionante spettacolo dei mangiatori di fuoco.

Corso Europa si trasformerà in una vera e propria via dell’arte. Un’ atelier a cielo aperto, in una mostra itinerante con dipinti, installazioni e scatti fotografici di alcuni tra gli artisti più importanti e rappresentativi del panorama irpino. Shopping e arte si terranno per mano al chiaro di luna, per una notte indimenticabile in compagnia delle opere, delle installazioni e delle fotografie di Angelo De Pascale, Sciguarda, Massimo Tagliaferri e Dorotea Virtuoso.

Via De Conciliis sarà in invece la strada della Moda. Ospiterà infatti la finale regionale campana del prestigioso evento “World Top Model 2023”.

La musica sarà assoluta protagonista. A Piazza Libertà, il concerto di maggiore richiamo: dalle 22, saliranno sul palco “Capone e BungtBangt”, fondatori della “Junk music” in Italia. La premiata band di “musica ecologica”, che crea strumenti di grande qualità acustica da materiali riciclati, si esibirà nel cuore del capoluogo, con il suo messaggio carico di impegno ed improntato al tema, oggi universale, della tutela dell’ambiente. La più importante agorà cittadina vedrà anche la selezione musicale di Cicothegot, e la open act di Christian Ciccarilleo Dj. A presentare sarà l’attore e doppiatore Luca Coppola.

All’altezza di via Dante, ecco Luca Preziosi, leggenda irpina della musica house, selector e producer, & Paolo Forcellati, storico ed apprezzato percussionista. Il Quartetto del Conservatorio “Cimarosa” di Avellino si esibirà sul sagrato della Chiesa del Rosario, con le Colonne sonore dei grandi film, e il tango di Piazzolla.

A via Mancini, Bianca Amato presenta “White project, acustic duo version”, pop soul r&b hip hop rock. Dal lato di Corso Europa, il dj set di Alberto Limone accompagnerà gli avventori tra lo shopping e l’arte.

Anche il Centro storico sarà pienamente coinvolto. Riecco, in chiave notturna, le tanto apprezzate visite guidate che decine di turisti stanno portando alla scoperta delle meraviglie del cuore antico: “Avellino Sotterranea” e “Passeggiata del Principe”, dalle 19 alle 21. Alessia Luongo, talentuosa artista di origini irpina che sta rilanciando in Italia e all’estero la Musica Barocca del Sud, sarà la protagonista inaspettata di un emozionante intermezzo musicale all’interno dei Cunicoli longobardi. Sempre al centro storico, a via Nappi, ecco Matteo Martignetti, con la sua musica country, e T for Texas.

Via Nappi si trasformerà anche in una sorta di Paese delle Meraviglie, grazie all’arte e alla dolcezza dell’istrionica Bianca Pacilio. Aprirà le porte del suo Chiaroscuro artlab ai bambini dai 7 anni su, per un piccolo grande laboratorio creativo. “WonderLab, dalle 18:30, anticiperà la Grande Notte del Commercio e sarà incentrato sulla Dogana. Per i genitori e gli altri avventori, i locali del “ChiaroScuro Art Lab” diventeranno una galleria d’arte, dove ammirare i lavori di Bianca, incentrati sul mondo delle Fiabe.

I SERVIZI

Da una parte l’intrattenimento, dall’altra, tutto ciò che serve per rendere più comoda e accessibile una lunga passeggiata nel centro città. La novità dell’evento sarà senza dubbio rappresentata dal grande baby parking destinato agli under 12 (da 5 anni in poi) dalle ore 19 alle 23, nella Villa comunale: gonfiabili, spettacoli e giochi all’aperto contribuiranno a rendere spensierata l’esperienza degli acquisti al chiaro di luna, grazie al personale qualificato di “Mister Punch”. Cinque microaree per un unico percorso del divertimento destinato ai bimbi ed un piano a ciclo continuo della durata di 45 minuti.

Quindi i parcheggi. Anche per la “Grande notte del commerci” è attivo un piano da 3.000 posti intorno al centro, con l’autorimessa comunale e i suoi 100 stalli che saranno completamente gratuiti per tutti e il parcheggio dell’ex Asilo Patria e Lavoro.

L’OBIETTIVO

«Con la Grande Notte del Commercio – dichiara la vicesindaco con delega al settore, Laura Nargi – perseguiamo un duplice obiettivo. Da una parte, sosteniamo concretamente l’economia locale, creando le condizioni perché la città sia raggiunta dal maggior numero di turisti e di avventori; dall’altra – evidenzia – rafforziamo complessivamente l’appeal del capoluogo. Vogliamo, infatti, che sia centrale nelle politiche di sviluppo turistico e commerciale dell’intero territorio provinciale».