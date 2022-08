Avellino, tutto pronto per il 10° memorial Sebastiano Savelli. Domani mattina, tutti gli amanti della mitica “Vespa”, si ritroveranno alle 10.30 in piazza d’Armi, nei pressi del Tribunale. Poco dopo, la partenza per Montevergine dove, alle 12.30, si terrà una Messa in ricordo dell’indimenticato ed indimenticabile Sebastiano Savelli.

Dopo la Messa, si viaggerà alla volta del rifugio “Toppo del Monaco” passando per Campo Maggiore e Campo San Giovanni. Sarà, senza ombra di dubbio, una giornata molto bella e ricca di emozioni.