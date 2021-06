Avellino, tre donne “sospette” in giro nel centro città: allontanate con foglio di via. A sorprenderle, una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri della compagnia del capoluogo irpino, impegnati in nella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo.

La 50enne e due 20enni della provincia di Siracusa, non hanno fornito alcuna valida giustificazione sulla loro presenza in città

Condotte in caserma per accertamenti, in considerazione dei precedenti di polizia emersi a loro carico (soprattutto per reati contro il patrimonio), sono state allontanate con proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.