Avellino, al via la terza edizione di “Occhio alla Truffa”: appuntamento il 24 febbraio al Comune

Torna con la sua terza edizione “Occhio alla Truffa”, la campagna di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni dei cittadini, con un’attenzione particolare alle persone anziane. L’appuntamento è fissato per il 24 febbraio 2026 alle ore 11:00 presso il Comune di Avellino, dove si terrà il convegno di presentazione dell’iniziativa.

L’evento rappresenta un momento centrale di informazione e sensibilizzazione su un fenomeno che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione. Attraverso incontri pubblici, materiali informativi e attività di divulgazione, la campagna punta a fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i raggiri più comuni.

Alla presentazione sarà presente il Commissario Straordinario Prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta. Il progetto è cofinanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe contro gli anziani, ed è promosso dalla Prefettura e dal Comune di Avellino.