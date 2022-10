Avellino tappa del “Tour per la vita”: domani il colonnello Calcagni consegna la staffetta a Festa

Mercoledì 12 ottobre, alle ore 16, nell’ambito del “Tour per la vita”, ala del progetto “Mai arrendersi”, al Comune di Avellino farà tappa il colonnello Carlo Calcagni.

L’ufficiale dell’esercito – paracadutista, pilota ed istruttore di volo -, ammalatosi a seguito del contatto con l’uranio impoverito mentre era in missione nei Balcani nel 1996, sta percorrendo lo Stivale in bicicletta per portare un messaggio di speranza e di coraggio alle comunità.

Nella giornata di domani giungerà nel capoluogo irpino per consegnare la staffetta al sindaco Gianluca Festa ed incontrare la stampa alla presenza delle autorità militari.

“È un onore per la nostra città ospitare una personalità come il colonnello Calcagni – afferma il sindaco Festa – perché rappresenta un esempio al quale ispirarsi, soprattutto nei momenti di difficoltà. La sua è la storia di un uomo che ha servito lo Stato e lo ha fatto senza risparmiarsi, e oggi continua a farlo consegnando a tanti giovani, in un mondo sconvolto da crisi, guerre e pandemie, un messaggio di speranza e di vita”.