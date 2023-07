Avellino Summer Festival è anche comicità: questa sera i “Ditelo voi”

L’Avellino Summer Festival 2023 è anche costellato di serate all’insegna della comicità.

Questa sera, domenica 30 luglio, a contrada Bagnoli, ci saranno i “Ditelo voi” ed Enzo Costanza, per uno spettacolo esilarante e coinvolgente.

Il 6 agosto, a Picarelli, si ride con Simone Schettino ed Eugenio Corsi.

Il 24 agosto, a Bellizzi, arriva un’altra accoppiata esplosiva: Biagio Izzo e Carlo Maria Todini.

Ciro Giustiniani e Pasquale Palma, il 9 settembre, infiammeranno a suon di battute il palco di Rione Mazzini.

Quattro appuntamenti imperdibili per far trascorrere a chi resta in città serate all’insegna della spensieratezza, del buon umore e delle sane risate.