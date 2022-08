Avellino Summer Fest, stasera in piazza Duomo in scena il Clan H

In Piazza Duomo, questa sera ore 21:00, si esibirà il clan H in ALTROVE DI SOGNO: tutta colpa di Salvatore”, un testo agrodolce che mette in scena uno spaccato, tre vite, tre uomini, tre destini, i loro sogni e le loro fobie.

Salvatore è un cinquantenne solo, che vive claustrofobicamente nella sua casa in affitto; non esce mai e si è nutrito, fin da piccolissimo, di televisione diventando “teledipendente degli anni ‘80”, come lui ama definirsi. Irrompono nella sua vita Dante e Virgilio e in una coabitazione coercitiva si scruteranno, si odieranno, si sopporteranno, si cercheranno vivendo in una dimensione diversa dalla vita di tutti giorni. Per Salvatore l’altrove è rappresentato da sogni.

I meravigliosi anni ’80 saranno il file rouge che legherà i due giorni che Salvatore, Dante e Virgilio passeranno lontano dal mondo, lontano dal cicaleggio roboante della piccola città e dall’omologazione esasperante. Il sogno ricorrente dei tre è quello di vivere in un bunker. Dante e Virgilio aspettano, Salvatore gioca fino a quando ne ha voglia… Scivola la vita, racchiusa in uno sguardo, in una battuta.

Con Salvatore Mazza, Andrea De Ruggiero, Sabino Balestrieri, Santa Capriolo, Laura Tropeano, Luca Picariello.

Regia Lucio Mazza.