Avellino Summer Fest: ecco chi si esibirà a San Tommaso

“Ci tenevamo a regalare a San Tommaso una grande serata in occasione delle festività di Sant’Alfonso, tradizione molto sentita da tutto il quartiere. Ebbene, il 4 agosto, in via Don Luigi Sturzo, ci sarà uno degli artisti più in voga del momento, amatissimo dai più giovani grazie alle sue canzoni da milioni di riproduzioni. Rhove è pronto a farvi ballare”.

Lo annuncia su Facebook l’assessore alle Politiche Giovanili, agli Eventi e al Patrimonio del Comune di Avellino Stefano Luongo. L’Avellino Summer Fest prende così sempre più forma.