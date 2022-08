Avellino Summer Fest, Clan H in Piazza Duomo e Rosa Sax + An Rì alla Dogana

Dopo lo spiacevole annullamento di ieri, causa maltempo, questa sera Clan H in Piazza Duomo va in scena con un altro graditissimo spettacolo, “Il Burbero”.

Tratto da Dyscolos di Menandro è l’unica commedia ad essersi conservata integralmente del commediografo vissuto tra il IV e III secolo avanti Cristo ed è caratterizzata da una particolare mescolanza di amarezza e comicità. Si tratta di una pièce comica, giocata sulla caricatura di un uomo che nutre sentimenti di fastidio e odio per tutta l’umanità. Il personaggio propone in realtà uno stereotipo che ha avuto grande fortuna in tutte le epoche successive. Basti pensare a ‘Il misantropo’ di Molière. I temi sono l’amicizia, il matrimonio come autentico legame d’amore, il rapporto generazionale tra padre e figlio, la possibilità di superare le distanze e le diversità tra classi sociali. La vicenda offre quindi spunti di riflessione importanti sul valore assoluto, tema attualissimo, e senza tempo della vita umana.

Con Salvatore Mazza, Andrea De Ruggiero, Santa Capriolo, Laura Tropeano, Sabino Balestrieri, Pasquale Migliaccio Umberto Branchi Luca Picariello Federica Avagnano

Adattamento e regia Lucio Mazza.

Alle 21.30, alla Dogana, piacevole esibizione di musica jazz di Rosa Sax e dj set di An Rì.