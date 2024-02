Avellino sulla via della seta: Nargi apre canale di interlocuzione con la Corea del Sud

Avellino guarda ad Oriente e apre un canale di interlocuzione con la Corea del Sud. La vicesindaca con delega al Turismo del Comune di Avellino, Laura Nargi, è stata protagonista ieri mattina al Gran Caffè Florian di Venezia dove, in compagnia di Paola Mar, assessore al Patrimonio e alla Promozione del Territorio del Comune di Venezia, ha partecipato all’incontro istituzionale di cooperazione Corea – Italia, attivato in occasione del Carnevale di Venezia in cui proprio la Corea del Sud recita un ruolo di primo piano nell’edizione 2024.

Alla presenza del Console generale della Repubblica di Corea, Kang Hyung Shik, del suo vice, Kim Tae Woo, e del sindaco di Andong, Ki Chang Kwon, Nargi ha gettato le basi per un percorso di scambi turistici, culturali e commerciali con la Corea del Sud e l’Oriente in generale anche in virtù del forte legame che il paese orientale intrattiene già con la città di Avellino vista la presenza di molti studenti coreani al Conservatorio di Musica “Cimarosa”.