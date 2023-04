Avellino, sul ring del palazzetto pugili italiani e georgiani in memoria del maestro Santoro. L’appuntamento, atteso ed importante dagli sportivi e non, è in programma domenica prossima, 23 aprile, alle 20 presso il Pala Del Mauro.

Si tratta de il “1° Memorial Giovanni Santoro” maestro di boxe e di vita. L’internazionale di pugilato, organizzata dalla Asd “Newboxe Avellino” di Ludovico Pellecchia, storico allievo del maestro, vedrà sfidarsi sul ring pugili italiani e georgiani.

Una serata di sport e divertimento per ricordare un uomo che tanto ha dato allo sport irpino, e non solo, con la sua passione e la sua professionalità.

Patrocinata dal Comune di Avellino, e fortemente sostenuta dalla famiglia, sarà l’occasione per riportare il pugilato internazionale nel capoluogo irpino così come Giovanni Santoro ha sempre fortemente voluto. Per espressa volontà della famiglia l’ingresso all’evento è gratuito.