Avellino, spaccio di stupefacenti: sequestro della Guardia di Finanza

I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’ausilio di una pattuglia cinofila composta da due militari della compagnia G. di F. di Capodichino con il cane Lyan, all’esito di un provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno sottoposto a sequestro rilevanti quantitativi di diverse sostanze stupefacenti, ed in particolare: un panetto sottovuoto del peso di 330 gr di cocaina, 19 panetti sottovuoto del peso totale di 1950 gr di hashish, 68 gr di marijuana, 2 panetti sottovuoto del peso di 550 gr di foglie di marijuana e 9 gr di hashish.

Le investigazioni hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un uomo e una donna, entrambi residenti nel comune di Aiello, i quali sono stati tratti in arresto in quanto detentori dello stupefacente in questione, abilmente occultato in una botola interrata, oltre che all’interno di un automezzo abbandonato.

L’attività di indagine si inserisce nel quadro più ampio di specifiche iniziative investigative avviate dalla Procura della Repubblica di Avellino, unitamente alla Guardia di Finanza di Avellino, finalizzate al contrasto del grave e allarmante fenomeno del consumo di droghe nella provincia irpina.