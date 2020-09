Avellino, “stretta” alla movida: mascherina obbligatoria all’aperto dalle 20 alle 6

Obbligo di mascherina anche in luoghi aperti ad Avellino dalle 20 alle 6 del mattino in questo fine settimana. Lo dispone l’ordinanza firmata dal sindaco Gianluca Festa.

Mascherina obbligatoria in corso Vittorio Emanuele, piazza Libertà, via De Conciliis, Viale Italia, e nelle prossimità di esercizi commerciali e luoghi di ritrovo in via Urciuoli, Viale Italia, via Perrottelli e via Tuoro Cappuccini.

Insomma, arriva la “stretta” del primo cittadino nei luoghi della movida avellinese.