Sparita nel nulla un’anziana di 84 anni, ritrovata al pronto soccorso

Da ieri pomeriggio è scomparsa nel nulla Carolina Mucci, una donna di 84 anni di Avellino. L’anziana, che vive da sola in via Tuoro Cappuccini, è stata vista per l’ultima volta mentre faceva la spesa in un supermercato di via Bellabona. Da allora, di lei non si hanno più notizie.

I familiari, preoccupati e angosciati, hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Avellino. Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista nelle ultime ore è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri di Avellino.

AGGIORNAMENTO ORE 19: Proprio i Carabinieri, attraverso una serie di verifiche, sono riusciti a scoprire che la donna aveva accusato un malore proprio nei pressi del supermercato ed era stato poi soccorsa dal 118. Il caso, dunque, è rientrato.