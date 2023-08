“Avellino sotterranea”, il tour di Ferragosto per esplorare la città

In occasione del Ferragosto, l’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino, diretto da Laura Nargi, ha deciso di promuovere un’apertura straordinaria per la “Avellino Sotterranea”.

Domani sera, alle ore 21:00, riecco spalancarsi le porte della collina della Terra, per un viaggio alla scoperta dei camminamenti, dei cunicoli, delle cripte e degli ipogei che compongono quel labirinto straordinario che si espande al di sotto del Centro storico.

Il tour, accompagnati da una guida turistica professionale, potrà essere prenotato al seguente indirizzo sqr.co/av_sotterranea/. A disposizione anche il numero di telefono (solo whatsapp) 388 407 0190.

Un mondo che si dirama sotto i nostri piedi, una vera e propria attrazione per i turisti, ma anche per gli stessi cittadini. Di seguito il programma del tour:

Partenza da piazza Duomo, perno della città vecchia, per procedere fino alla scoperta della Cripta romanica di via Sette Dolori e poi alla Cripta di San Biagio.

Il tour prosegue attraverso i Cunicoli longobardi, che si aprono al di sotto della Torre dell’Orologio e l’Ipogeo di Casina del Principe, lungo corso Umberto I.

L’ultima tappa è prevista alle Grotte di Villa Amendola, in via dei Due Principati, altra pietra miliare della riscoperta città sotterranea di Avellino.

«Il successo di pubblico e l’alto gradimento riscontrato per la nostra “Avellino Sotterranea” – dichiara la vice sindaco Laura Nargi – ci ha indotti a promuovere, convintamente, questa tappa straordinaria di uno dei più amati percorsi guidati del programma “Riscopriamo Avellino”. I tour del centro storico rappresentano l’emblema di una programmazione turistica volta, da una parte, a far riscoprire le meraviglie della nostra città agli stessi avellinesi; dall’altra, a creare qui un turismo di prossimità dalla provincia. Una programmazione – continua Nargi – che va a braccetto con la riscoperta e la valorizzazione anche culturale della nostra storia e delle nostre origini. Pensata per durare tutto l’anno, oggi si inserisce armonicamente nel quadro complessivo di un’offerta estiva per tutti i gusti e tutte le età, perché straordinariamente variegata». – conclude la vice sindaco –