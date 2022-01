Avellino, Sonny D’Angelo ceduto all’ A.C. Reggiana 1919

Le strade dell’Avellino e di D’Angelo si separano. Come già era nell’aria da tempo il calciatore ha cambiato maglia. Ad ufficializzare la fine del rapporto la società biancoverde tramite un comunicato stampa:

“L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver raggiunto in giornata l’accordo per la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive di Sonny D’Angelo all’ A.C. Reggiana 1919. Il club ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Il calciatore ha poi voluto ringraziare, tramite i suoi canali social, la piazza e la società per questi due anni trascorsi in maglia biancoverde:

“Un anno e mezzo fa, con amore, è iniziata questa mia, nostra avventura. Oggi termina e con lo stesso amore saluto tutti! Ringrazio tutti per l’affetto, per le belle cose fatte, per le soddisfazioni prese e per ogni minuto sudato in quel campo. Ringrazio di cuore i miei compagni, fratelli. Ringrazio il mister. Ringrazio la grande famiglia e proprietà D’Agostino! Ringrazio tutti quelli che lavorano dietro questa grande famiglia chiamata Avellino! Buona fortuna ed un bacio a tutto il popolo avellinese. Grazie di tutto. Sonny”.