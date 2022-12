Avellino, solo un pari a Viterbo: è 0 a 0 contro il Monterosi

L’ Avellino di Massimo Rastelli non riesce a conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato. E’ solo 0 a 0 a Viterbo contro il Monterosi Tuscia, penultima in classifica, in una gara molto noiosa e che ha visto la formazione di casa andare più vicina alla vittoria rispetto ai biancoverdi,

Gli irpini devono ringraziare Pane che ha evitato la battuta d’arresto. Ma sono state poche le emozioni della gara sia dall’una che dall’altra parte. Nel primo tempo Pane salva il risultato su Parlati mentre per i lupi una conclusione di Casarini deviata in angolo dal portiere del Monterosi.

Nel secondo tempo è Casarini ad avere la palla per sbloccare il risultato ma il centrocampista di Rastelli viene fermato all’ultimo istante da un difensore della squadra di casa. Il Monterosi risponde con Rocco Costantino che però viene fermato sul più bello da Tito. La gara pian piano si addormenta e le squadre si accontentano del pareggio.

Si chiude un girone d’andata deludente per l’Avellino che va al giro di boa a quota 24, in decima posizione, ultima utile per i play off, e a soli tre punti dai play out in una classifica molto corta a parte le prime tre che fanno un campionato a parte. Ora l’Avellino chiuderà l’anno solare venerdì 23 dicembre alle 17,30 allo stadio Partenio Lombardi dove affronterà la terza della classe, il Pescara, nella prima giornata di ritorno.