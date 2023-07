Avellino, sola in casa: trovata morta. E’ successo oggi pomeriggio verso le 15. In via Del Gaudio, la donna di 71 anni non rispondeva più ai ripetuti richiami di amici e vicini. Allertati, i vigili del Fuoco sono intervenuti, salendo al primo piano dello stabile. Il corpo della 71enne è stato ritrovato privo di vita.