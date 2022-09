Avellino, Sibilia e Ferraresi domani al banchetto di “In ricordo di Lacuna”

Il sottosegretario di Stato al ministero degli Interni Carlo Sibilia e il deputato Vittorio Ferraresi – già Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia – saranno presenti, insieme all’attivista per i diritti degli animali Sara Spiniello, al banchetto informativo per la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la modifica delle Legge 157 del 92 (riguardante la caccia) e per le botticelle (ossia, i veicoli a trazione animale), promossa da CA.DA.PA. (Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente) e sostenuta ad Avellino dall’associazione animalista “In ricordo di Lacuna” in programma mercoledì 14 settembre, presso Corso Vittorio Emanuele, alle ore 17.